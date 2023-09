Zwie Mädchen verletzt Kollision mit Rettungs­auto: Staats­anwaltschaft fordert nun Sach­verständigen an Kirchberg - Wie berichtet, kam es Sonntagabend, 19. Februar 2023, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Rettungsfahrzeug und einem Moped. Die Staatsanwaltschaft Graz fordert nun einen Unfall-Sachverständigen an. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (182 Wörter) © 5min.at Artikel zum Thema In Rettungswagen gekracht: Zwei Mädchen nach Unfall schwer verletzt

Gegen 18.10 Uhr fuhr eine 17-Jährige mit ihrem Moped auf der L 201 von Feldbach kommend in Richtung Kirchberg an der Raab. Mit am Moped befand sich eine 18-jährige Freundin. Die 17-Jährige wollte im Bereich des Friedhofes in Kirchberg an der Raab in die L 202 abbiegen. Zur selben Zeit fuhr ein 30-Jähriger mit einem Rettungsfahrzeug einsatzmäßig auf der L 201 von Kirchberg an der Raab kommend in Richtung Feldbach.

Mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Laut ersten Angaben kamen die Mädchen aus der Südoststeiermark dem Einsatzfahrzeug auf dessen Spur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte der 30-Jährige Südoststeirer das Rettungsfahrzeug nach rechts. Die 17-Jährige wich nach links aus. In weiterer Folge kam es zum Zusammenstoß. Durch den Unfall erlitten beide Mädchen schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung brachten die Teams der Rettungshubschrauber Christophorus 12 und 17 die Verletzten ins LKH Graz.

Ermittlungen laufen

Eine genaue Untersuchung des Unfallherganges läuft. Allerdings fielen die ersten Ermittlungsergebnisse, wie Zeugenbefragungen, unklar aus. Angesichts dessen forderte die Staatsanwaltschaft Graz einen Sachverständigen an. Dieser soll nun den genauen Unfallhergang eruieren.