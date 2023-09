In Notlagen Welttag der sozialen Gerechtigkeit: So hilft das steirische Rote Kreuz Steiermark - Der heutige Montag, 20. Feber, ist der "Welttag der sozialen Gerechtigkeit". Weltweit werden auf die großen Herausforderungen der Menschen aufmerksam gemacht. Im Zuge dessen möchte das Rote Kreuz Steiermark auf Hilfsangebote hinweisen. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (245 Wörter) © Österreichisches Rote Kreuz (ÖRK) / Markus Hechenberger

Oftmals entscheiden Herkunft, Alter und Geschlecht darüber, welche Chancen Menschen in ihrem Leben erhalten. Soziale Gerechtigkeit bildet eine wichtige Grundvoraussetzung für das friedliche Zusammenleben. “Leider geht die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander, da nicht alle Menschen gleichermaßen die gleichen Möglichkeiten und Chancen erhalten”, heißt es in einer Aussendung des Roten Kreuzes.

Hilfsangebote des Roten Kreuzes

Das Rote Kreuz Steiermark leistet im Bereich der Sozialen Dienste, durch niederschwellige und unbürokratische Leistungsangebote, wie der Individuellen Spontanhilfe und der Sozialbegleitung einen wichtigen Beitrag für mehr soziale Gerechtigkeit. Betroffene sollen steiermarkweit die Möglichkeit erhalten, ihre persönliche/finanzielle Situation zu verbessern. Durch Unterstützung soll einerseits Entlastung geschaffen werden und sich andererseits der Handlungsspielraum erweitern, sodass mehr Chance auf Teilhabe, Selbstbestimmung, soziale Gerechtigkeit besteht.

Spontanhilfe: Beratung in finanziellen Notlagen

Die Spontanhilfe bietet individuelle Sozialberatung in finanziellen Notlagen an – in persönlichen oder telefonischen Beratungsgesprächen wird abgeklärt, ob für Betroffene eine einmalige finanzielle Überbrückungshilfe geleistet werden kann. Zudem wird über weitere Unterstützungsmöglichkeiten informiert, auch über die Grenzen des Roten Kreuzes hinaus.

Längerfristige Unterstützung durch die Sozialbegleitung

Eine längerfristige, persönliche Unterstützung bis zu sechs Monaten stellt die Sozialbegleitung dar. Die Erarbeitung von Problemlösestrategien in den Bereichen Finanzen und Wohnen, Pflege und Gesundheit sowie Familie und Arbeit steht im Vordergrund. Das Ziel der Sozialbegleitung ist die Verbesserung der sozialen Lebenssituation und die Stärkung der Selbsthilfefähigkeit sowie Handlungskompetenz.