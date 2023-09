Bronze-Zertifikat Für „Saubere Hände" ausgezeichnet: Kärntner Kranken­haus erhält Medaille St. Veit/Glan - Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit/Glan hat im Rahmen der „Aktion Saubere Hände“ erfolgreich Maßnahmen und Qualitätsstandards zur Verbesserung der Händedesinfektion umgesetzt und wurde hierfür mit einem Zertifikat ausgezeichnet. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (277 Wörter) DGKP Martina Marcher, Akademische Expertin der Krankenhaushygiene © HF Pictures

Spätestens seit der Corona-Pandemie ist jedem bekannt, dass die Hände die Hauptüberträger von Infektionen sind. Nahezu alles, was wir mit unseren Händen anfassen, ist mit Keimen behaftet. Die Händehygiene ist die effektivste, einfachste und billigste Präventivmaßnahme zur Vermeidung von Infektionen. Um die Maßnahmen zur Händehygiene weiter zu verbessern, wurde die „Aktion Saubere Hände“ als Initiative der Weltgesundheitsorganisation ins Leben gerufen. Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit pflegt hierzu bereits seit 2015 eine intensive Partnerschaft mit der „Aktion saubere Hände“.

Bronze-Zertifikat für das Ordenskrankenhaus

Jetzt wurde das Ordenskrankenhaus erstmals mit dem Bronze-Zertifikat für die Anstrengung der Mitarbeitenden für das konsequente Umsetzen der Händehygiene in der Patientenversorgung gewürdigt. Mit der erfolgreichen Teilnahme an der Aktion haben die Mitarbeitenden des Krankenhauses einen weiteren Baustein des Gesamtkonzepts des krankenhaushygienischen Managements zur Verbesserung der Patientensicherheit erbracht. Für die Zertifizierung hat das Team verschiedene Parameter erfasst, darunter die Anzahl der Händedesinfektionsspender und der Verbrauch von Desinfektionsmitteln auf den Stationen. Durch regelmäßige Schulungen und Aktionstage werden die Mitarbeiter, Patientund Besucher bei der korrekten Händedesinfektion angeleitet. „Händehygiene ist in unserem Krankenhaus essentiell, daher freuen wir uns über Edelmetall. Wir wollen uns weiter an dieser nationalen Kampagne beteiligen und streben Silber und Gold an“, zeigt sich der Ärztliche Direktor Jörg Tschmelitsch, zuversichtlich.

Gute Hygiene ist Teamarbeit

Die Akademische Expertin in der Krankenhaushygiene DGKP Martina Marcher betont, dass das „Erreichen und Halten hoher Hygienestandards im Krankenhaus keine Selbstläufer sind. Gute Hygiene ist Teamarbeit und liegt einerseits in der Eigenverantwortung jedes einzelnen Mitarbeiters, aber auch des Angehörigen oder jeden Besuchers des Krankenhauses.“