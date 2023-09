Prozessbeginn Quarantäne-Verstoß: Kärntnerin wegen grob fahrlässiger Tötung vor Gericht Klagenfurt - Wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten und grob fahrlässiger Tötung muss sich am kommenden Donnerstag, dem 23. Februar 2023, muss sich eine St. Veiterin vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Die Frau soll trotz nachgewiesener Corona-Infektion Kontakt mit ihrem Nachbar gehabt haben. Dieser ist kurz darauf verstorben. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (139 Wörter) VOR GERICHT SYMBOLFOTO © 5min.at

Einer St. Veiterin wird vorgeworfen, grob fahrlässig gehandelt und so den Tod eines anderen herbeigeführt zu haben. Trotz nachgewiesener Corona-Infektion soll sich die Frau mehrmals im Stiegenhaus des von ihr bewohnten Mehrparteienhauses aufgehalten haben und dort auch Kontakt zu ihrem Nachbarn gehabt haben. Eine FFP2-Maske habe sie dabei nicht getragen, “wodurch sich das Opfer ebenfalls mit dem Erreger infiziert haben soll”, heißt es weiter. Infolgedessen soll es zu einer Covid-19 bedingten Lungenentzündung gekommen sein. Am 21. Jänner ist der Mann schließlich an akutem Lungenversagen (ARDS) verstorben.

Prozessbeginn am Donnerstag

Aus diesem Grund muss sich die St. Veiterin am kommenden Donnerstag, dem 23. Februar 2023, wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten und grob fahrlässiger Tötung vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Es gilt die Unschuldsvermutung. Zum Richter wurde Dietmar Wassertheurer bestimmt.