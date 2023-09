Prozess dauert bis Mitte März Polizist im Irak ermordet: 33-Jährigem wird in Graz der Prozess gemacht Graz - Wegen terroristischer Vereinigung, Mord, Entführung und Erpressung steht ein 33-Jähriger in Graz vor Gericht. Der Angeklagte soll im Irak einen Polizisten entführt und ermordet haben. Der Prozess soll mindestens bis Mitte März dauern. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (306 Wörter) © 5min.at

Dem 33-jährigen Iraker wird zur Last gelagt, Anhänger der schiistischen Organisation “Badr” zu sein. Jene Organisation wird als sehr brutal eingestuft. Wie der “ORF” berichtet, soll der Angeklagte im September 2014 an der Entführung eines Polizisten im Irak beteiligt gewesen sein, von der Familie forderte man Lösegeld. Der Polizist soll gefoltert und schließlich mit seiner Dienstwaffe erschossen worden sein.

Mit Schlepper nach Österreich

Der Angeklagte ergriff daraufhin die Flucht. Ein Schlepper brachte ihn in die Türkei, von dort ging es für ihn dann nach Ungarn. Ein anderer Schlepper verhalf dem 33-Jährigen schließlich zur Einreise in Österreich. Für den Mord würde dem Angeklagten in seinem Heimatland die Strafe “Tod durch Erhängen” drohen, weshalb man den Mann nicht ausliefern werde.

Bruder sei der Schuldige, nicht er

Der Angeklagte bestreitet, der Verantwortliche für den Mord sowie Anhänger der terroristischen Vereinigung zu sein. Dies sei alles eigentlich sein Bruder gewesen. Der 33-Jährige hatte nämlich bei Erstbefragungen – auf Empfehlung seines Schleppers – vorgegeben, sein Bruder sein. Demnach sei nicht er, sondern sein Bruder der Schuldige, lautete die Verteidigung des Angeklagten. Der 33-Jährige behauptete, nicht richtig Moslem zu sein, da er sogar trinke. Es geht noch weiter: Der Angeklagte meinte, einführt und gefoltert worden zu sein, er sei das Opfer gewesen. Wie der “ORF” schildert, zeigte der Richter daraufhin die Bilder des getöteten Polizisten, und betonte, dass der Angeklagte ja nicht erschossen wurde.

Prozess wird noch länger dauern

Der Prozess wurde bis mindestens Mitte März angesetzt. Man möchte noch Gutachter und Zeugen anhören. Sogar ein Terrormilizvertreter sowie die Mutter des Angeklagten sollen per Videokonferenz zur Identität des Mannes befragt werden. Als einzigen den Bruder könne man nicht befragen, denn laut Angaben des Angeklagten sei dieser seit 2015 verschwunden.