Staatsanwaltschaft ermittelt Nach Messer­stecherei: Ermitt­lungen wegen versuchten Mordes laufen Hermagor - Am Wochenende eskalierte ein Streit in Hermagor. Bei einer Attacke mit einem Messer wurde eine Person verletzt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Mordes. von Carolina Kucher

Die Landespolizeidirektion Kärnten bestätigt den Einsatz gegenüber 5 Minuten. Am Wochenende kam es in Hermagor zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei dem auch ein Messer involviert war. Der Angreifer soll seinem Kontrahenten mehrere Stiche zugefügt haben. Inzwischen wurde die Staatsanwaltschaft eingeschaltet: “Das Opfer befindet sich außer Lebensgefahr. Der Angreifer befindet sich in Polizeigewahrsam, wurde aber noch nicht in die Justizanstalt eingeliefert”, erklärt Staatsanwalt Markus Kitz auf Anfrage. Eins steht fest: “Wir werden wegen versuchten Mordes ermitteln”, so Kitz.

Es gilt die Unschuldsvermutung.