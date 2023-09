Daumen drücken! Kärntner Ski­springer für Nordische Ski-WM nominiert Hohenthurn - Am morgigen Dienstag, dem 21. Februar 2023 ist es so weit: Die Nordischen-Skiweltmeisterschaften werden im slowenischen Planica eröffnet. Mit dabei ist auch der Kärntner Skispringer Daniel Tschofenig. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (137 Wörter) #GOODNews Auch Skispringer Daniel Tschofenig ist in Slowenien mit dabei! © KSG

Auch Skispringer Daniel Tschofenig wird am Dienstag bei den Nordischen-Skiweltmeisterschaften im slowenischen Planica an den Start gehen. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Landessportdirektor Arno Arthofer wünschen dem Weitenjäger aus Hohenthurn viel Erfolg. “Man kann beinahe von einer Heim-WM für Daniel Tschofenig sprechen, ich bin überzeugt, dass viele Kärntner Fans ihn vor Ort anfeuern werden”, so der Landeshauptmann.

Kärntner Tourismus und Wirtschaft profitiert

Kaiser verweist darauf, dass die Weltmeisterschaft “im Tal der Schanzen” sowohl im wirtschaftlichen als auch touristischen Bereich positive Auswirkungen auf Kärnten haben werde. “Mehrere Nationalmannschaften werden während der Weltmeisterschaft in Kärnten Quartier beziehen und unsere Sportanlagen – wie beispielsweise die Villacher Alpen Arena – als Trainingsstätten nutzen”, betont Kaiser. Hinzu kommen noch zahlreiche Medienvertreter und natürlich Fans, welche in der Region rund um Villach Unterkunft finden werden.