Strahlende Kinderaugen Wie schön: Neuer „Gesunder Kindergarten“ eröffnet in St. Andrä St. Andrä - “Wir Kinder vom Kindergarten St. Andrä, wir haben gut lachen“, sangen die Mädchen und Buben im Gemeindekindergarten St. Andrä heute, Montag, 20. Februar, lauthals. Der Grund war ein wirklich erfreulicher: Die Eröffnung des neuen lichtdurchfluteten und freundlichen Hauses, in dem sie künftig betreut werden. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (216 Wörter) © LPD Kärnten/Emhofer

Ein Fest, zu dem auch Bildungsreferent Landeshauptman Peter Kaiser (SPÖ), Gesundheitsreferentin in Beate Prettner (SPÖ) und Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) gratulierten. Bürgermeisterin Maria Knauder (SPÖ) und die Kindergartenleiterin Maria Gritsch-Wastian freuten sich über zahlreiche weitere Ehrengäste. Darunter Bundesrätin Korinna Schumann. Das rund 1.170 Quadratmeter große Gebäude bietet den Kinden und Betreuern genug Platz zur Entfaltung. Die gesamten Baukosten beliefen sich auf rund 3,5 Millionen Euro. Im Rahmen der Eröffnung verlieh Prettner dem Kindergarten zudem die Auszeichnung zum „Gesunden Kindergarten“.

Kindergarten als Wohlfühlort

„Wer Kindern Paläste baut, reißt Kerkermauern ein“, zitierte Kaiser und fand im neuen Kindergarten Bestätigung. Jeder in ein Kind investierte Euro bringe zehn- bis 16-fachen Nutzen. An das Pädagogenteam richtete er sich mit den Worten: „Ich wünsche euch allen eine gute Hand, denn ihr habt das Wertvollste unserer Gesellschaft in eurer Obhut.“ Über die Bemühungen im Gesundheitsbereich freute sich Prettner. „Damit die Gesundheit der Kinder erhalten bleibt, ist es wichtig, früh darauf zu schauen. Umso schöner zu sehen, wie das bereits in der Elementarpädagogik umgesetzt wird“, betonte sie. Seiner Freude darüber, ein Zahnrad in der Entstehungsgeschichte dieses Kindergartenneubaus gewesen zu sein, verlieh Fellner in seinen Begrüßungsworten Ausdruck. Er wünschte den Kindern, „dass sie immer gerne hierher kommen.“