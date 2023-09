Match gegen die Pioneers Rotjacken wollen sich Viertelfinal-Ticket sichern Klagenfurt - Der EC KAC hat am Dienstag die erste Chance, sich vorzeitig für die Playoffs 2023 zu qualifizieren. Im letzten Heimspiel im Grunddurchgang benötigen die Rotjacken drei Zähler, um sich ihr Viertelfinal-Ticket mit Gewissheit und aus eigener Kraft zu sichern. Gegner sind die Pioneers Vorarlberg, von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (185 Wörter) SYMBOLFOTO [email protected]

Mit einem 4:2-Auswärtserfolg in Linz am Sonntag kehrte der EC-KAC wieder auf den fünften Tabellenplatz zurück. In der finalen Woche des Grunddurchgangs benötigen die Rotjacken damit aus ihren drei Spielen nur noch drei Punkte, um sich fix für die Top-Sechs und damit die Playoffs 2023 zu qualifizieren.

Pioneers haben mit ausgedünntem Kader zu kämpfen

Die Pioneers haben aktuell nur noch einen recht ausgedünnten Kader zur Verfügung, man kann also davon ausgehen, dass sich bei ihnen mit Fortdauer des Spiels eine gewisse Müdigkeit ergibt, umso wichtiger wird es sein, dass wir unsere Sache durchziehen, drei Punkte holen und uns damit endgültig für die Playoffs qualifizieren”, betont KAC-Stürmer Simeon Schwinger.

Rotjacken wollen sich Viertelfinalticket holen

Das Viertelfinalticket würden sich die Klagenfurter allerdings auch sichern, wenn sie gegen die Pioneers weniger als drei Zähler einfahren, sofern sie zumindest gleich viele Punkte holen, wie die Black Wings Linz im Parallelspiel bei Fehérvár AV19. Beim EC-KAC ergeben sich mit großer Wahrscheinlichkeit keine personellen Änderungen gegenüber dem Auswärtssieg in Linz am Sonntag.