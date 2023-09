Ab März Kärnten fährt Test- und Impf­angebote schritt­weise zurück Kärnten - Auch Kärnten wird die Test- und Impfangebote nun schrittweise zurückfahren. Noch im März werden sowohl das Impfzentrum in Spittal an der Drau als auch jenes in Wolfsberg schließen. Auch die Verdachtsfalltestungen werden eingeschränkt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (165 Wörter) SYMBOLFOTO © LPD Kärnten/fritzpress

“Der Anstieg der Zahlen belastet das Gesundheitssystem nicht mehr so gravierend wie in den Jahren 2020 bis 2022”, teilte das Land am heutigen Montag nach der Sitzung des Corona-Koordinationsgremiums mit. Aktuell befinden sich 70 Personen mit Corona als Nebendiagnose in den Krankenhäusern, davon sind 69 infektiös.

Erste Impfzentren werden geschlossen

Aktuell haben alle vier Impfzentren noch freitags, von 12 bis 18 Uhr, geöffnet. Jedoch werde eine Abnahme der Impfbereitschaft verzeichnet, darum habe sich das Land dazu entschlossen, Anfang März sowohl das Impfzentrum in Spittal an der Drau als auch jenes in Wolfsberg zu schließen. Auch in Klagenfurt und in Villach wird es zu Reduktionen kommen.

Verdachtsfalltestungen werden eingeschränkt

Da auch die Testzahlen sinken, sollen mit März die auch Verdachtsfalltestungen eingeschränkt werden. Die neuen Öffnungszeiten sind von Montag bis Samstag, von 7 bis 13 Uhr. Am Sonntag gibt es keine Verdachtsfalltestungen. Wie vom Gesundheitsminister Johannes Rauch (GRÜNE) angekündigt, sollen bis Jahresmitte alle Maßnahmen zurückgenommen werden. Daher gilt das Angebot vorerst bis 30. Juni 2023.