Bis Herbst 2024 Spatenstich: 53 neue Wohn­einheiten mit Kinder­garten entstehen in Wolfsberg Wolfsberg - Mit Landeshauptmann Peter Kaiser und Bürgermeister Hannes Primus erfolgte heute der Spatenstich zur „Wohnanlage Kirchbichl“ in Wolfsberg, eine Anlage bestehend aus vier Häusern mit insgesamt 53 Wohneinheiten. Bis Herbst 2024 sollen die Wohnungen bezugsfertig sein. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (259 Wörter) #GOODNews V.l. Anton Henckel Donnersmarck, AK-Präsident Günther Goach, Alt Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz, Landeshauptmann Peter Kaiser, Bürgermeister Hannes Primus und Helmut Manzenreiter © Stadtgemeinde Wolfsberg

Das Projekt wird auf einem Grundstück errichtet, das von der Stadtgemeinde vor sechs Jahren angekauft wurde und nun mittels Baurechtsvertrag von der Wohnbaugenossenschaft „Meine Heimat“ bebaut wird. Die Gesamtkosten der Anlage betragen rund acht Millionen Euro. Mit den Bauarbeiten wurde bereits begonnen, die Wohnungen sollen bis zum Herbst 2024 bezugsfertig sein.

Hervorragende Lage mit super Anschlüssen

„Dieser Tag wird als besonderes Ereignis in Erinnerung bleiben“, freute sich Bürgermeister Hannes Primus (SPÖ) anlässlich des Spatenstichs. Primus verwies auf die hervorragende Lage der Wohnungen, zugleich im Grünen und dennoch in Zentrums- sowie in Bahnhofs-Nähe. Seitens der Stadtgemeinde wird das Projekt durch einen Kindergarten für fünf Gruppen und einen „Stadtobstgarten“ als Erholungszone für alle Bürger ergänzt. Ein besonderes „Danke“ richtete Primus an seinen Bürgermeister-Vorgänger Hans-Peter Schlagholz (SPÖ) für dessen Weitsicht, das Grundstück seinerzeit durch den Ankauf als Baureserve für die Stadtgemeinde Wolfsberg zu sichern.

Auch mit Mutter-Kind-Wohnungen

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) betonte die Notwendigkeit der Schaffung leistbaren Wohnraums und bedankte sich bei der „Meine Heimat“-Gesellschaft für die verlässliche und verantwortungsvolle Partnerschaft. Kaiser: „Meine besten Wünsche gelten all jenen, die einst diese Anlage mit Leben erfüllen werden“. Teil des vom Architekturbüro Nussmüller (Graz) geplanten Objektes werden integrierte Mutter-Kind-Wohnungen sowie ein Wohnverbund mit vier Wohnungen der Lebenshilfe Kärnten sein. Weiters wird eine Tiefgarage mit 41 Abstellplätzen errichtet. Die Vergabe der Wohnungen erfolgt durch die Stadtgemeinde Wolfsberg. Laut dem zuständigen Stadtrat Jürgen Jöbstl (SPÖ) gibt es bereits zahlreiche Interessenten.