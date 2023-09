Pensionsbonus & Teuerungsabsetzbetrag Mehr Geld ab März: Diese Zu­schläge erwarten uns Kärnten/Österreich - Ab März erhalten einige Österreicher mehr Geld: Pensionisten erwarten bis zu 500 Euro als Einmalzahlung. Auch für Arbeitnehmer gibt es einen Zuschlag von bis zu 500 Euro als Teuerungsabsetzbetrag. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (260 Wörter) © Pixabay / moerschy

Ab 1. März ist es so weit: Spätestens ab diesem Zeitpunkt können alle Österreicher ihren Lohnsteuerausgleich durchführen. Arbeitnehmer können heuer im Rahmen des Steuerausgleichs auch den Teuerungsabsetzbetrag von bis zu 500 Euro geltend machen. Die Maßnahme ist Teil des bundesweiten Anti-Teuerungspakets. Sie gilt als einmalige, zusätzliche Entlastung für die Teuerungen in Österreich und soll Menschen mit geringen Einkommen unterstützen. Das Geld gibt es also nur heuer.

Teuerungsabsetzbetrag je nach Jahres-Einkommen

Doch wer bekommt das Geld? Voraussetzung ist ein Jahreseinkommen von höchstens 24.200 Euro. “Der Teuerungsabsetzbetrag beträgt bis zu einem Einkommen von 18.200 Euro insgesamt 500 Euro. Bis zu einem Einkommen von 24.200 Euro wird der Betrag gleichmäßig einschleifend reduziert”, weiß finanz.at. Ein separater Antrag oder eine Angabe muss beim Steuerausgleich nicht gemacht werden. Der Teuerungsabsetzbetrag wird automatisch ausbezahlt – vorausgesetzt der Arbeitnehmer befindet sich innerhalb der genannten Einkommensgrenzen.

500 Euro-Bonus für Pensionisten

Für Pensionisten gab es, wie gesetzlich festgelegt, zu Jahresbeginn eine Erhöhung um 5,8 Prozent. “Abseits des gesetzlichen Anpassungsfaktors von 5,8 Prozent, sollen MindestpensionistInnen und jene, mit niedrigerer Pension deutlich mehr entlastet werden. Dazu greift man auf eine direkte steuer- und abgabenfreie Einmalzahlung zurück, die im März ausgezahlt werden wird”, erklärt finanz.at. Demnach gibt es für Pensionisten ab März einen Bonus von bis zu 500 Euro. Das Geld erhalten diejenigen, die eine Pension zwischen 1.667 und 2.000 Euro brutto erhalten. Geringe Pensionen sollen einen Zuschlag von einmalig 30 Prozent ihrer Monatspension bekommen. Bei einer Pension über 2.000 Euro brutto fällt der Bonus kleiner aus, ab 2.500 Euro gibt es keinen Bonus.