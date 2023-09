Heute Mittag Schwer verletzt: Fuß­gängerin von Bus angefahren Graz/ Straßgang - Montagmittag, 20. Februar 2023, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einer Fußgängerin. Die 84-jährige Fußgängerin erlitt durch die Kollision schwere Verletzungen. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (106 Wörter) © Elisa Auer

Gegen 11.30 Uhr lenkte ein 59-jähriger Grazer einen Linienbus auf der Kärntner Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts. Als der Busfahrer in die Haltestelle „Straßgang/Zentrum“ einfuhr, befand sich eine 84-jährige Grazerin am Gehsteig der Haltestelle. “Durch die Unachtsamkeit des Busfahrers touchierte die Vorderseite des Busses die Fußgängerin”, berichtet die Polizei.

Fußgängerin schwer verletzt

Aufgrund dieses Zusammenstoßes kam die 84-Jährige zu Fall und wurde schwer verletzt. Die schwer verletzte Frau wurde durch das Rote Kreuz in das Unfallkrankenhaus Graz gebracht. Beim Linienbus kam es zu keinem Schaden. Insassen wurden ebenso keine verletzt. Der Busfahrer war nicht alkoholisiert.