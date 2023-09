Beliebter Treffpunkt Rundum er­neuert: Das „Gudruns“ hat wieder er­öffnet Klagenfurt - Das „Gudruns“ am Benediktinermarkt hat sich in den letzten Jahren zum generationsübergreifenden Treffpunkt entwickelt. In den vergangenen Monaten hat Inhaber Michael Stultschnig in sein Lokal investiert und dieses rundum erneuert. Am heutigen Montag feierte man das Soft-Opening. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (151 Wörter) #GOODNews © StadtKommunikation/ Kaimbacher

Auch wenn Tradition in der Familie Stultschnig großgeschrieben wird, war es an der Zeit das „Gudruns“ neu zu gestalten, da dieses an seine technischen Grenzen gestoßen ist und platzmäßig ausgereizt war. Über 100.000 Euro investierte Michael Stultschnig sowohl in die Küche, als auch in den Gästebereich. Nun haben bis zu 30 Personen im Innenbereich und 50 Personen im Außenbereich Platz und können sich kulinarisch mit den beliebten Klassikern wie Spätzle, Schnitzel und Leberknödel verwöhnen lassen.

Eröffnungsparty am 10. März

“Das neue ‘Gudruns’ ist eine Bereicherung für den gesamten Benediktinermarkt. Sowohl kulinarisch als auch vom Ambiente her ist der Betrieb eine wunderbare Ergänzung am Markt. Es ist ein beliebtes Lokal für jedermann. Ich wünsche Herrn Stultschnig weiterhin viel Erfolg und unzählige Gäste”, so Bürgermeister Christian Scheider (TK). Am 10. März findet eine große Eröffnungsparty statt.