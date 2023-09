Sanierung

Voraus­sichtlich bis Ende Juni: Arbeiten an der Silber­egger Straße in Althofen

Althofen - Die Straßensanierungs-Offensive in der Stadtgemeinde Althofen wird fortgeführt: Im Vorjahr wurde bereits der Kreisverkehr am Hauptplatz generalsaniert, am heutigen Montag starteten die Arbeiten an der L82 Silberegger Straße und L82a Töscheldorfer Straße.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (146 Wörter)