"Sind bereits an der Schmerzgrenze" Bürger­meister und Wohnungs­referent gegen Mietzins­erhöhung Klagenfurt - Bürgermeister Christian Scheider (TK) und Vizebürgermeister Alois Dolinar (TK) setzen sich gegen eine allfällige Mietzinserhöhungen ein. Im kommenden Stadtsenat wollen sie einen entsprechenden Antrag stellen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (149 Wörter) © Montage: Bettina Nikolic & Büro Dolinar

Bürgermeister Christian Scheider als Sozialreferent und Vizebürgermeister Alois Dolinar als Wohnungsreferent wollen im kommenden Stadtsenat einen Antrag stellen, die Mieten bis auf Weiteres nicht anzuheben und auf die Anwendung der von der Bundesregierung mit Wirksamkeit 1. April 2023 angekündigten Erhöhungen der Kategorie Mietzinssätze je Quadratmeter gemäß §15a MRG als Grundlage zur Mietenkalkulation bei der Neuvermietung von Gemeindewohnungen zu verzichten.

“Sind bereits an einer Schmerzgrenze angelangt”

Die finanzielle Belastung, die unsere Mieterinnen und Mieter im heutigen Jahr erfahren mussten, ist bereits an einer 2Schmerzgrenze angelangt, die viele nicht mehr bewältigen können. Als Wohnungsreferent ist es mir ein großes Anliegen für die sozial schwächeren in unserer Gesellschaft immer ein offenes Ohr zu haben und mich im Rahmen der Möglichkeiten einzusetzen. Deshalb haben Bürgermeister Scheider und ich uns entschieden, für unsere Mieterinnen und Mieter diesen entlastenden Schritt zu setzen”, so Dolinar.