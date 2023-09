Wie cool ist das denn? DSDS-Rapper "Big N" kommt nach Klagenfurt Klagenfurt - Schon bei seinem ersten Auftritt hat "Big N" die DSDS-Jury vom Hocker gehauen, nun kommt Nikolaos Simediriadis nach Kärnten und will das Bollwerk Klagenfurt zum Beben bringen. Mit im Gepäck hat er seinen Hit "Let's Bounce". von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (87 Wörter) #GOODNews "Big N" bei DSDS. © RTL / Stefan Gregorowius

Er war vermutlich die Überraschung des Abends: DSDS-Kandidat Nikolaos Simediriadis aka “Big N” aus Werther rappte sich in der Auftaktfolge der DSDS-Jubiläumsstaffel in die Herzen der Jury. Aber auch den Zuschauern vor den Bildschirmen schien sein Hit “Let’s Bounce” zu gefallen. Der Mitschnitt seines Auftritts beim Jury-Casting zählt mittlerweile 3,5 Millionen Aufrufe auf TikTok. Nun kommt der Rapper nach Kärnten. Am kommenden Samstag, dem 11. März 2023, will er das Bollwerk Klagenfurt zum Beben bringen.

