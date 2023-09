Hinweise erbeten Hecke an­gezündet: Polizei sucht Brand­stifter mit braunen Schuhen Klagenfurt - Ein bisher unbekannter Täter hat am Montagabend eine Thujenhecke in Klagenfurt angezündet. Die Polizei bittet nun um Hinweise. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (90 Wörter) SYMBOLFOTO © HFW VIllach/KK

Spielende Kinder beobachteten am Montagabend eine unbekannte männliche Person in Klagenfurt, wie diese mit einem Stabfeuerzeug zu einer zwei Meter hohen Thujenhecke ging und in weiterer Folge eine Thuja anzündete. Im Anschluss flüchtete der Täter in Richtung Westen. “Bis zum Eintreffen der Berufsfeuerwehr brannte die Hecke auf einer Länge von 20 bis 25 Meter zur Gänze ab”, heißt es seitens der Polizei. Die Feuerwehre konnte einen noch weitläufigeren Brand verhindern. Der 49-jährige Geschädigte gab an, der Schaden werde im vierstelligen Bereich liegen.