Wetterausblick Bis zu 14 Grad: Am Dienstag strahlt die Sonne vom Kärntner Himmel Kärnten - Blauer Himmel und Sonnenschein warten am Dienstag, dem 21. Februar 2023, auf die Kärntner. Auch die Temperaturen bleiben weiterhin frühlingshaft. Die Anzeigen in den Thermometern können auf bis zu 14 Grad klettern. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (82 Wörter) © Katharina Widmann

Am Dienstag dominiert in Kärnten einmal mehr der Sonnenschein. “Lokale Frühnebelfelder im östlichen Klagenfurter Becken lösen sich rasch auf und sonst zeigen sich am Himmel nur ein paar dünne Wolken”, freuen sich die Meteorologen von GeoSphere Austria. Mit Nachmittagstemperaturen zwischen 9 und 14 Grad wird es außerdem sehr mild.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.