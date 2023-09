Asiatische Küche to go Maykay in der Spor­gasse: Die Bastel-Bowls im Test Graz - Das Bowls and Pots in der Sporgasse freut sich seit seiner Eröffnung über große Nachfrage. Gegen 12 Uhr beginnt die Rushhour im Maykay: Ausgehungerte stürmen den Laden, weshalb zu dieser Tageszeit die lange Warteschlange vor dem Laden sofort ins Auge springt. Die Bowls and Pots sind aber nicht nur zu Mittag sehr beliebt, auch zu späterer Stunde ist das Lokal ein gefundenes Fressen für all jene, die sich das Kochen am Abend ersparen wollen. Wie gut sind aber die Bowls tatsächlich und hält der Ruf, was er verspricht? Wir haben es für euch ausgetestet! von Elisa Auer 5 Minuten Lesezeit (668 Wörter) © Elisa Auer

Getrieben vom Hunger landeten wir zum Wochenstart in der Sporgasse. Bei dem sonnigen Wetter lockte es uns nach draußen, weshalb wir uns schnell etwas to go besorgen wollten, um es dann anschließend am Karmeliterplatz zu genießen. Deshalb visierten wir das Maykay an, da dort aufgrund des breitgefächerten Angebots für jeden etwas dabei ist und wir uns die Diskussion bezüglich diverser unterschiedlicher Essenspräferenzen ersparen wollten. Auch gegen 14 Uhr war das Lokal noch gut gefüllt, die Warteschlange lichtete sich aber schnell aufgrund des rasch arbeitenden Personals.

Die Qual der Wahl

Bekannt ist das Maykay in der Sporgasse vor allem für seine Bowls mit Baukastensystem. Schritt für Schritt kann man sich seine Mahlzeit nach den eigenen individuellen kulinarischen Präferenzen zusammenstellen. Dabei wird zuallererst eine Basis (Reis, Quinoa, Dinkel oder Couscous) und ein Protein (Tofu, Lachs, Garnelen, Beiried, Huhn, Seitan, Lachs Sashimi oder Tempura Chicken) gewählt. Weiter geht es mit einer großen Auswahl an verschiedenen Veggies, die einem bereits bei Betreten des Lokals schmackhaft entgegenleuchten, vier davon dürfen ohne Aufpreis in der eigenen Bowl landen. Wer öfter einmal über Entscheidungsschwierigkeiten klagt, bei dem dürfte die Bestellung wohl etwas länger dauern, denn zum Abschluss steht noch die Wahl jeweils zweier Saucen und Toppings an.

Et voilà – und fertig ist sie, die selbstgebastelte Bowl. Ist das Bestell-Prozedere erst einmal überstanden, dann folgt der angenehmere Teil: essen und genießen!

Schritt für Schritt kann man sich seine Mahlzeit im Maykay zusammenstellen. © Elisa Auer Die selbstgebastelte Bowl zum Essen und Genießen.

Was gibt’s sonst zum Schmausen?

Neben den Baukasten-Bowls offeriert das Lokal noch andere Speisen to go. Warme Rice Pots wie Butter-Chicken-Masala oder Kokos-Süßkartoffel-Curry finden sich auf der Karte. Als Vorspeisen gibt es Sommerrollen, Frühlingsrollen, Samosa oder asiatische Salate. Auch Sushi-Liebhaber sollen nicht zu kurz kommen: Onigiri und Onigirazus mit Lachs oder Tofu lächeln bereits von der Auslage entgegen. Als neue Kreationen präsentieren sich Bibimbap, ein koreanischer Rice Pot in zwei Variationen sowie Baos, die als asiatische Burger bekannt sind. Für diese werden sich vor allem Fleischliebhaber erwärmen können. Eine vegetarische Alternative gibt es leider keine, weshalb es diese zumindest für mich nicht in die engere Auswahl geschafft haben. Als wahre Klassiker der vietnamesischen Küche dürfen auch Reisnudeln auf der Speisekarte nicht fehlen.

Auch andere Speisen to go gibt es zu kaufen. © Elisa Auer © Elisa Auer

Bowls und Onigirazu

Obwohl auch das andere vielfältige Angebot lockte, entschied ich mich für eine Reis-Bowl, bestehend aus selbst zusammengebastelten Komponenten. Meine Wahl fiel auf Tofu, Edamame, frischen Spinat, Süßkartoffel und Mango. Letzteres ist mein absoluter All-time-Favorite in der asiatischen Küche und verleiht den Gerichten nochmal eine zusätzliche geschmackliche Komponente sowie einen Frischekick. Damit es aber auch wirklich zu einer Geschmacksexplosion kommen kann, muss die Mango den perfekten Reifegrad haben, was bedauerlicherweise nicht immer der Fall ist. Dieses Mal aber hat sie den Test bestanden. Als Topping gab es dann Erdnuss- sowie Erbsen-Crunch, bei den Saucen entschied ich mich für die vegane Majo und Teriyaki. Alle Zutaten harmonierten perfekt und mit den Saucen wurde nicht gespart, weshalb die Bowl auch nicht zu trocken schmeckte, zumal der Tofu auch noch mariniert war. Die Portion war großzügig beladen und der Preis dafür wirklich angemessen. Besonders begeistert war ich vom Erbsen-Crunch, unter dem ich mir zuerst nicht viel vorstellen konnte. Es hat aber sogar das Erdnuss-Crunch (und das, obwohl ich ein riesiger Erdnuss-Fan bin) übertroffen!

Für meine Begleitung gab es auch eine Bastel-Bowl, jedoch auf Quinoa-Basis und mit Lachs Sashimi. Die eigens kreierte Komposition mundete, der Gusto auf eine Portion Reis ließ ihn zusätzlich noch ein Lachs Onigirazu bestellen. Obwohl die Bowl bereits üppig gefüllt war, so war dennoch etwas Platz für das nicht kleine Sushi-Sandwich. Eine Entscheidung, die er nicht bereute, zumal der Hunger schon sehr groß gewesen war. Das Onigirazu entpuppte sich als geschmackliches Highlight, kosten konnte ich davon leider nicht, aber es steht bereits auf meiner Liste für das nächste Mal. Angegessen, aber glücklich ließen wir uns von der Sonne anscheinen und waren beide sehr zufrieden mit unserer Speisewahl.

Resümee Für mich wirklich eine der besten Bowls in Graz! Weder mit den Saucen noch mit den auszuwählenden Zutaten wurde gespart, das Reis-Gemüse-Tofu-Verhältnis war deshalb absolut gelungen. Bei Bowls ist es nämlich leider oft so, dass man eine Reis-Bombe serviert bekommt, die mit frischen Zutaten nur spärlich garniert wird. Alles in allem war es ein wohl harmonierendes, saftiges und reichlich aromatisches Geschmackserlebnis, welches ich auf jeden Fall weiterempfehlen kann! Auch die warmen Rice Pots haben sehr ansprechend ausgesehen, hier gibt es auch für Vegetarier und Veganer eine gute Auswahl. Besonders hervorzuheben ist auf jeden Fall das Preis-Leistungs-Verhältnis: Die Bowl ist günstig, geschmacklich absolut zu empfehlen und wirklich sättigend. In den anstehenden Frühlings- und Sommermonaten werde ich mir sicher öfter eine Bowl to go holen und damit das schöne Wetter genießen – am besten schmeckt es ja bekanntlich an der frischen Luft.