Futsal: LPSV Kärnten feiert 12:9-Sieg gegen Graz Villach - 12:9 triumphierte der LPSV Kärnten am Sonntag, dem 19. Februar 2023, gegen den Sturm Graz U18. Durch den Sieg ist die Villacher Mannschaft jetzt bereits zwei Spielzeiten in Folge ohne Punkteverlust.

Den rund 150 Zuschauern wurde am Sonntag ein abwechslungsreiches Futsal-Spiel geboten, welches der LPSV Kärnten schließlich mit einem 12:9-Erfolg beendete. Durch den Sieg ist der Villacher Verein jetzt bereits zwei Spielzeiten in Folge ohne Punkteverlust. Dennoch ist die Meisterschaft noch nicht entschieden. Am kommenden Sonntag kommt es in Salzburg zum Showdown gegen Verfolger Inter Klessheim.

Sektionsleiter: “Grazer haben uns wirklich überrascht”

“Trotz vieler Ausfälle haben wir das Spiel letztlich verdient für uns entschieden. Die Grazer haben uns zu Beginn aber wirklich überrascht und wir hatten Glück nicht in Rückstand zu geraten”, erklärt Stephan Brozek, Sektionsleiter LPSV Kärnten und Gilbert Prilasnig, Trainer beim Sturm Graz U18, ergänzt: “Für uns war das heute bereits das letzte Meisterschaftsspiel und wir haben unser Futsal-Projekt wieder zu einem sehr positiven Abschluss gebracht.”