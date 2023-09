Polizei ermittelt Einbruch in Spittal: Schmuck und Bargeld gestohlen Spittal an der Drau - Bisher unbekannte Täter brachen zwischen dem 18. und 20. Februar 2023 in die Wohnung einer 62-jährigen Frau aus Spittal an der Drau ein. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (47 Wörter) SYMBOLFOTO © pexels.com

Bisher unbekannte Täter brachen zwischen dem 18. und 20. Februar 2023 in die Wohnung einer 62-jährigen Frau aus Spittal an der Drau ein. In der Folge durchwühlten sie die gesamte Wohnung. “Es wurden Schmuck und Bargeld in unbestimmter Höhe entwendet”, heißt es seitens der Polizei.