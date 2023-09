Alexander Payer Desolate Piste: WM für Kärntner Snowboard-Ass vorbei St. Veit an der Glan - Am Sonntag hat er noch Bronze gewonnen, nun ist die WM für Alexander Payer aber vorbei. Er verletzte sich in der Qualifikation für den WM-Parallelslalom. Diese musste sogar abgebrochen werden. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (71 Wörter) Kärntens Snowboard-Ass Alexander Payer hat sich bei der Qualifikation heute verletzt. © xFotostandx / xWassmuthx

Auf beiden Kursen ist die Piste im georgischen Bakuriani, wo aktuell die Snowboard-WM stattfindet, in der heutigen Qualifikation gebrochen. Wegen der desolaten Pistenzustände muss nun allerdings auch ein Kärntner Snowboarder abreisen. Ausgerechnet Alexander Payer, der am Sonntag noch über Bronze gejubelt hat, stürzte und verletzte sich am linken Knie. Für ihn ist die WM damit zu Ende, die Verletzung selbst soll nun in Graz abgeklärt werden.