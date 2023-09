"((stereo))" schließt, "im Süden" öffnet "Nachfolge wurde uns angeboten": "Im Süden" übernimmt "((stereo))"-Club Klagenfurt - Der ((stereo))-Club sperrt nun endgültig zu, doch mit dieser schlechten Nachricht geht auch eine sehr Gute einher: Das Ende des einen Clubs bedeutet nämlich den Anfang für einen Anderen. Das Team von "Im Süden" wird nämlich übernehmen und verrät, dass es bereits Ende März losgehen soll. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (284 Wörter) #GOODNews Herault (rechts) und Hermann freuen sich schon auf ihren neuen Club. © Im Süden Artikel zum Thema Jetzt fix: "((stereo))"-Club muss endgültig schließen - neue Besitzer übernehmen

Es hätte eine Erfolgsstory werden sollen: Das Team von “Im Süden”, Samuel Herault und Valentin Hermann, wollten im Sommer 2022 einen Club am Messegelände eröffnen – nur wenig später musste man jedoch wieder schließen. Nun soll der nächste Anlauf starten. Der ((stereo))-Club sperrt nämlich zu – wir haben berichtet – nun stehen aber die beiden Wahlkärntner vor der Tür und übernehmen. Wir haben mit ihnen gesprochen.

“Das ist eine top Location”

“In der Szene war es schon recht bald klar, dass es für uns am alten Standort nicht weitergehen wird”, berichtet Herault gegenüber 5 Minuten. Es sei ihnen angeboten worden, als Nachfolger in die ((stereo))-Räumlichkeiten eizuziehen. “Die ((stereo))-Betreiber haben sich an uns gewendet und angedeutet, dass sie eben ausziehen würden und es passend fänden, wenn wir übernehmen könnten”, meint er. Da es sich um eine “top Location” handeln würde und es schade wäre, wenn sie nicht bespielt werden würde, habe man sich schlussendlich dazu entschieden, zu übernehmen.

Es geht Schlag auf Schlag

Und es geht auch gleich Schlag auf Schlag. “Am 25. März findet das erste Event statt”, so Herault. Man möchte sich anfangs generell anschauen, wie alles funktioniert. “Wir übernehmen hier eine große Location, das ist Neuland für uns und noch einmal eine Liga größer als noch der alte Standort”, weiß Herault. Im Idealfall würde man jedenfalls schon bald zwei Mal die Woche öffnen, der Regelbetrieb mit zwei bis drei Mal die Woche sei allerdings erst im Herbst geplant. Nichtsdestotrotz wird am 20. April auch schon das erste Konzert stattfinden, im neuen Club zu Gast wird Lou Asril sein.