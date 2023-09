Großes Lob für präzise Arbeit

Gratulation: Das sind die besten Nachwuchs-Dachdecker Kärntens

Kärnten - Hoch konzentriert wurde vergangene Woche beim Landeslehrlingswettbewerb der Dachdecker gearbeitet. In der Dachdeckerwerkstatt des WIFI Kärnten in Klagenfurt traten die besten Dachdeckerlehrlinge gegeneinander an und hatten eine besonders herausfordernde Arbeit zu meistern.

von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (101 Wörter)