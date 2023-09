In Silberegg

"Unfaire und schäbige Methoden": ÖVP-Plakate in Heimat­gemeinde von Gruber beschmiert

Kärnten / Silberegg - Ausgerechnet in Silberegg, in Kappel am Krappfeld, der Heimatgemeinde von Landesparteiobmann Martin Gruber sind kürzlich zwei Wahlplakate verunstaltet worden. Doch die Tatorte befinden sich nicht nur dort, in ganz Kärnten sind ÖVP-Plakate betroffen. Das berichtet heute die ÖVP in einer Aussendung.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (166 Wörter)