Zu Fuß, mit dem Fahrrad oder den Öffis Aktion "Autofasten": So sparst du Geld und förderst die Gesundheit Kärnten - Mehr als zehn Millionen Kilometer pro Tag legen im Schnitt die Autos der Kärntner Haushalte zurück und verbrauchen dafür rund 680.000 Liter Sprit, informiert der Verkehrsclub Österreich. Mit der Teilnahme an der Aktion "Autofasten" können die Spritkosten reduziert werden.

“Die Fastenzeit ist eine gute Gelegenheit, Gewohnheiten zu ändern, nicht nur beim Essen, sondern auch beim Mobilitätsverhalten”, ruft VCÖ-Experte Michael Schwendinger zur Teilnahme an der Initiative Autofasten der katholischen und evangelischen Kirche auf. Eingeladen sind alle, die sich vornehmen in der Fastenzeit häufiger zu Fuß, mit Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln mobil zu sein statt mit dem Auto.

“Autofasten” zahlt sich aus

Jede zehnte Autofahrt ist in fußläufiger Distanz, vier von zehn Autofahrten sind kürzer als fünf Kilometer und damit in Radfahrdistanz. Auch wer beispielsweise nur bis zum nächsten Bahnhof und den Rest mit dem Zug fährt, trägt zur Verbesserung der Klimabilanz bei. Pendler, die ihren gesamten Arbeitsweg mit dem Öffentlichen Verkehr zurücklegen können, sparen sich mit dem Klimaticket Kärnten viel Geld. Mit dem Auto zu pendeln kostet beispielsweise auf der Strecke Villach – Klagenfurt alleine an Spritkosten im Schnitt rund 2.000 Euro pro Jahr. Mit dem Klimaticket Kärnten, das nur 399 Euro pro Jahr kostet, spart man sich auf dieser Strecke rund 1.600 Euro pro Jahr.

Fußgängerfreundliche Verkehrsplanung und Radwege

Im Schnitt legt ein Auto-Haushalt rund 50 Kilometer pro Tag zurück, das sind in der gesamten Fastenzeit 2.000 Kilometer, wofür im Schnitt rund 130 Liter Sprit benötigt werden. Wer durchs Autofasten die Autokilometer um die Hälfte reduziert, spart rund 100 Euro an Spritkosten und vermeidet rund 160 Kilogramm CO2, verdeutlicht der Verkehrsclub. Auch Fahrgemeinschaften helfen, die Verkehrsbelastung zu reduzieren. “Eine weitere Verbesserung des öffentlichen Verkehrsangebots ist sehr wichtig, ebenso mehr Infrastruktur für den Radverkehr. Gemeinden und Städten können mit einer fußgängerfreundlichen Verkehrsplanung und der Stärkung der Nahversorgung ihre Bevölkerung unterstützen, mehr Alltagswege zu Fuß zu gehen”, stellt Schwendinger fest.