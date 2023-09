Coole Aktion Narren fliegen von der Gerlitzen: 1000 Euro für Mama mit tragischem Schicksal gesammelt Gerlitze - Die Kärntner Flugschule flog am Samstag für den guten Zweck: Verkleidet segelten über 40 Narren in die Tiefe und sammelten über 1000 Euro für eine junge Mama aus Kärnten. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (103 Wörter) © Kärntner Flugschule

Das Schicksal hat wieder zugeschlagen und dieses Mal eine junge Mama aus Kärnten getroffen: Ihr Partner stirbt im November 2022 unerwartet und lässt sie mit einem 2-jährigen Kind als Alleinerzieherin zurück. Doch die Kärntner Flugschule ist sofort zur Stelle: Am Samstag wurde das sogenannte “Narrenfliegen” gestartet. 40 Personen warfen sich also in Schale und spendeten gemeinsam über 1000 Euro für die junge Mama. Im Kostüm ging es dann von der Gerlitzen hinab ins Tal! “Es war so eine tolle Stimmung und wir haben wir mehr Geld gesammelt als erhofft”, freut sich auch Meggie Grabner von der Flugschule. Coole Aktion!