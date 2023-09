Am morgigen Aschermittwoch Masernimpfung: Land bietet kurzfristige Impf­möglichkeit an Graz / Steiermark - Nachdem bereits 20 Kinder in der Steiermark von einer Maserninfektion betroffen sind, bietet nun auch das Land eine kurzfristige Impfmöglichkeit am morgigen Aschermittwoch an. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (84 Wörter) SYMBOLFOTO © Pexels

Da in den vergangenen Tagen in der Steiermark vermehrt Maserninfektionen aufgetreten sind, bietet das Land nun eine kurzfristige Möglichkeit für eine Impfung an. Am morgigen Aschermittwoch, den 22. Februar von 9 bis 11 Uhr, kann in der Landesimpfstelle im Haus der Gesundheit in der Grazer Friedrichgasse die Impfung abgeholt werden. Dabei steht ein erprobter und gut verträglicher Impfstoff kostenlos zur Verfügung. Vor allem jene Personen ohne Masernimpfschutz werden eingeladen, dieses zusätzliche Angebot anzunehmen. Benötigt wird der Impfpass und eine FFP2-Maske.