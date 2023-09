In den vergangenen Wochen Tausende Euro teurer Kabel­verlege­anhänger in Poggers­dorf gestohlen Poggersdorf - Ein Kabelverlegeanhänger wurde in den vergangenen Wochen in Poggersdorf gestohlen. Er ist mehrere tausend Euro wert. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (52 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Zwischen dem 9. Jänner und dem 20. Februar haben bislang noch gänzlich unbekannte Täter einen Kabelverlegeanhänger gestohlen. Dieser befand sich in dieser Zeit auf dem Gelände einer Firma in der Marktgemeinde Poggersdorf, wie die Polizei in einer Presseaussendung berichtet. Der Anhänger hatte einen Wert von mehreren tausend Euro.