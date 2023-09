Erstmals seit Gründung des Tourismusverbandes Wow: Villach überspringt Eine-Million-Marke bei Nächtigungen Villach - Das Tourismusjahr 2022 bescherte dem Tourismusverband Villach seit seiner Gründung im Jahr 2013 bei den Nächtigungen erstmals den Sprung über die Eine-Million-Marke. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (208 Wörter) © 5min.at

Früchte getragen hätten vor allem die “vorbildlichen und innovationsaktiven Gastgeber”, so Gerhard Stroitz, Vorsitzender des Tourismusverbandes Villach. Mit Ausnahme der schwierigen Pandemiejahre hat man in den vergangenen zehn Jahren einen kontinuierlichen Anstieg an Ankünften und Nächtigungen verzeichnet. 2022 wurde dann erstmals die Marke von einer Million Nächtigungen übersprungen.

Mit Vorgehensweise “am richtigen Weg”

Der fortlaufende Ausbau von Themenwanderwege, Mountainbike-Trails, Pumptracks und Radwegen sei Teil der Strategie des Tourismusverbandes und ebenfalls ein Erfolgsfaktor. Jährlich werde ein beträchtlicher Budgetanteil in die Verbesserung und Weiterentwicklung der regionalen touristischen Infrastruktur investiert. “Der stetige Nächtigungszuwachs bekräftigt, dass man mit dieser Vorgehensweise auf dem richtigen Weg ist und dem aktuellen Zeitgeist entspricht”, so der Verband.

“Nächtigungen sollen weiter ansteigen”

Wesentliche Investitionen fließen aber auch in neue Veranstaltungsformate wie dem Stand-Up-Paddle Festival “The Lake Rocks” im Mai am Faaker See bis hin zu literarischen Angeboten wie dem beliebten Krimifest. Der Tourismusverband beteiligt sich darüber hinaus auch an innerstädtischen Attraktionen wie die den Draupuls-Fontänen oder dem Winterwunderwald. “Zielsetzung ist es, weiterhin mit neuen Angeboten für einen kontinuierlichen Anstieg bei den Ankünften und Nächtigungen einen wesentlichen Beitrag zur weiteren positiven Entwicklung des Villacher Qualitätstourismus zu sorgen”, so Stroitz abschließend.