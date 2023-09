Leckere Spende Eine gute Tat im Jahr: Villacherin spendet Krapfen für den guten Zweck Villach/Warmbad - Jedes Jahr zu Fasching spendet die Villacherin Sabine Oremus Krapfen in ihrem Stiegenhaus. Das Geld kommt der gemeinnützigen Organisation Kiwanis zugute. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (69 Wörter) © Resi Berghammer

Die Villacherin Sabine Oremus bestellt jedes Jahr fleißig Krapfen. Das Geld spendet sie an die gemeinnützige Organisation Kiwanis in Villach. Heuer waren es 40 krapfen, welche sie im Stiegenhaus in Villach-Warmbad für ihre Nachbarn bereitstellte. Eine Schüssel Heringsalat hatte sie heuer auch dabei stehen. “Ich versuche das jedes Jahr zu machen wenn es geht. Einmal im Jahr muss man ja eine gute Tat machen.” so Sabine.