Landeshauptmann gratuliert Bei den Weltmeister­schaften: Kärntnerin holt sich Bronze-Medaille im Snowboarden Kärnten - Die 30-jährige Snowboarderin holte bei den Weltmeisterschaften im Parallel-Slalom Bronze – Es ist die erste WM-Medaille für Schöffmann von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (200 Wörter) © pixabay

Bei der Snowboard-WM in Bakuriani/Georgien konnte sich Sabine Schöffmann im Kleinen-Finale gegen Ramona Hofmeister aus Deutschland durchsetzen und im Parallel-Slalom die Bronze-Medaille holen. Der Meiseldinger Fabian Obmann verpasste eine Medaille nur knapp und wurde im Parallel-Slalom der Männer Vierter.

Landeshauptmann gratuliert

Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser und Landessportdirektor Arno Arthofer gratulieren Schöffmann ganz herzlich. „Die Medaille für Sabine Schöffmann freut mich ganz besonders. Sie zählt seit Jahren in den Parallel-Bewerben zu den heißesten Medaillenkandidatinnen – leider hat ihr oftmals das nötige Quäntchen Glück gefehlt“, sagt Kaiser und erinnert etwa an die Olympischen Winterspiele in Peking (2022), an denen Schöffmann aufgrund einer Corona-Erkrankung nicht teilnehmen konnte.

Payer verletzt

Bereits zum Auftakt der Weltmeisterschaften hatte Daniela Ulbing Silber im Parallel-Riesenslalom geholt und Alexander Payer konnte in dieser Disziplin Bronze erobern. Alexander Payer hat sich beim gestrigen Ausscheidungslauf bei einem Sturz das Knie verletzt und heute die Heimreise angetreten. „Ich hoffe, dass nach einer genauen Untersuchung keine schwerwiegende Verletzung diagnostiziert wird“, sagt Kaiser und wünscht Payer alles Gute.

Sabine Schöffmann debütierte 2009 im Weltcup und konnte bisher fünf Weltcup-Rennen in den Parallelbewerben gewinnen. Einen weiteren Weltcup-Sieg konnte sie im Teamwettbewerb erringen.