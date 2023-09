Am Vormittag Forstunfall: Mann bei Waldarbeiten verletzt Obervellach - Am heutigen Dienstagvormittag kam es im Raum Obervellach zu einem Forstunfall. Ein Angestellter der Straßenmeisterei wurde dabei verletzt. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (82 Wörter) © Bergrettung Villach

Am heutigen Dienstag gegen 11 Uhr war ein 41-jähriger Angestellter der Straßenmeisterei neben der Mallnitzer Straße in Obervellach mit Forstarbeiten beschäftigt. Im Zuge des Abschneidens von Ästen bei einer zuvor gefällten Lärche schlug plötzlich ein unter Spannung stehender Ast gegen die Beine des Mannes. Der Mann erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Ein Arbeitskollege leistete sofort Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Der Verletzte wurde nach medizinischer Erstversorgung von der Rettung in das Krankenhaus gebracht.