Milde Temperaturen trotz Nebel

Nebel und Sonne: Bis zu 16 Grad erwarten uns in der Steiermark

Steiermark - Am Aschermittwoch ist es in der Früh teils leicht frostig, am Nachmittag steigen die Temperaturen auf bis zu 16 Grad an. Der Vormittag verläuft vorübergehend sonnig, ehe am Nachmittag ein paar dichtere Wolkenfelder durchziehen.

von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (71 Wörter)