Laut Alpenländische Kreditorenverband Sicherheitstechnik-Betrieb schlittert in Insolvenz Rottenmann - Über das Vermögen der fisatec GmbH wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beim Landesgericht Leoben eröffnet. Von der Insolvenz sind neben den 30 Dienstnehmern 65 Gläubiger betroffen.

Der Alpenländische Kreditorenverband gibt heute bekannt, dass die Firma fisatec GmbH beim Landesgericht Leoben aufgrund der vorliegenden Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt hat. Das Verfahren wurde mit heutigem Tag eröffnet. Den Gläubigern wird vorerst eine Sanierungsplanquote von 20 % binnen 2 Jahre angeboten. Dieses Anbot entspricht gerade den gesetzlichen Mindesterfordernissen und wird daher noch entsprechend zu verbessern sein.

Unternehmensdaten



Das 2013 gegründete Unternehmen wird seit dem Jahr 2017 in der Rechtsform einer GmbH, nämlich der fisatec GmbH geführt. In 8784 Trieben, Wolfgrabenstraße 13 wird ein sicherheitstechnisches Zentrum geführt. Nach dem Ankauf einer Liegenschaft in 8786 Rottenmann, Hauptstraße 26c wurde eine Pulverbeschichtungsanlage errichtet, welche an diesem Standort auch betrieben wird. Zudem werden im Bereich Brandschutz verschiedenste Betriebe und Gemeinden beraten. Die handelsrechtliche Geschäftsführung wird von Ing. Stefan Gottstein ausgeübt, welcher auch 3 % des Stammkapitals hält. Die weiteren Gesellschafter sind Manuel Pfister (3 %), die pfister tec holding GmbH (47 %) und die godstone holding GmbH (47 %). Das Unternehmen beschäftigte bis zu 50 Dienstnehmer, derzeit sollen 30 Dienstnehmer im

Unternehmen beschäftigt sein.

Insolvenzursachen

Hinsichtlich der Insolvenzursachen führt man aus, dass man durch die Corona- und Ukrainekrise einen massiven Auftragsrückgang zu verzeichnen hatte. Zuletzt sollen auch zwei Hauptauftraggeber mitgeteilt haben, dass sie dem schuldnerischen Unternehmen keine weiteren Aufträge mehr erteilen. Die Passiva sollen EUR 2.805.116,18 betragen, wovon annähernd EUR 2 Millionen auf Bankverbindlichkeiten entfallen.