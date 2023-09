Herausragende Qualität Uni mit Gütesiegel ausgezeichnet: "Klagenfurter Abschluss kann sich international bestens sehen lassen" Klagenfurt / Kärnten - Der Fakultät für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften der Universität Klagenfurt wurde das Gütesiegel der internationalen Akkreditierungsagentur AACSB International (Association to Advance Collegiate Schools of Business) verliehen. AACSB steht für höchste Qualität und ist weltweit eine der renommiertesten Akkreditierungseinrichtungen im Bereich der Wirtschaftswissenschaften. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (353 Wörter) © 5min.at

Die AACSB-Akkreditierung ist eine der international bedeutendsten Akkreditierungen, die bislang weltweit an weniger als sechs Prozent aller Wirtschaftshochschulen und Business Schools vergeben wurde. Darunter befinden sich namhafte Institutionen wie die Universität St. Gallen (Schweiz), Harvard University (USA), Yale University (USA) und Singapore Management University. In Österreich wurden bisher nur die Wirtschaftsuniversität Wien und das Management Center Innsbruck nach AACSB akkreditiert.

Qualitätszeichen

Die AASCB-Akkreditierung ist ein sichtbares Zeichen für herausragende Qualität in der Lehre und für eine ebensolche Qualifikation der Lehrenden und Forschenden.

Dazu der Rektor der Universität Klagenfurt, Oliver Vitouch: „In einer globalisierten Welt wird der objektive Qualitätsvergleich von Hochschulen immer wichtiger – im Interesse der Studierenden. Zu den bemerkenswerten Erfolgen der Universität Klagenfurt in internationalen Rankings kommt nun auch die AACSB-Akkreditierung unserer Fakultät für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften — nach Prüfung auf Herz und Nieren. Ein Klagenfurter Abschluss kann sich international bestens sehen lassen!“

Internationale Sichtbarkeit erhöhen

Die Fakultät für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften möchte mit der Akkreditierung die internationale Sichtbarkeit und Anerkennung ihrer Top-Studien erhöhen. Für die Studierenden bedeutet das Qualitätssiegel, dass ihr Wirtschaftsstudium den höchsten internationalen Standards entspricht.

„Wir freuen uns sehr, die renommierte AACSB-Akkreditierung erlangt zu haben. Insbesondere für unsere englischsprachigen Studien erwarten wir uns dadurch eine wesentliche Steigerung der Sichtbarkeit auf dem internationalen Markt“, erklärt Margaretha Gansterer, Dekanin der Fakultät für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften und ergänzt: „Die Vernetzung mit anderen akkreditierten Schools werden wir nutzen, um Kollaborationen aufzubauen und durch entsprechenden Erfahrungsaustausch sicherzustellen, dass sich die Fakultät in unserem hochkompetitiven Umfeld gedeihlich weiterentwickeln kann.”

Experten-Team vor Ort

Das Akkreditierungsverfahren setzt sich aus einem intensiven Selbstevaluierungs- und Qualitätsverbesserungsprozess zusammen, der von Thomas Bieger, dem ehemaligen Rektor der Universität St. Gallen, als Mentor und von AACSB-Mitarbeiter:innen begleitet wurde. Am Ende des Akkreditierungsprozesses fand ein mehrtätiger Peer Review Team Visit an der Universität Klagenfurt statt, in dem das internationale Experten-Team in rund 20 Sessions ungefähr 70 Teilnehmer zu Themen wie Mission und Strategie der Fakultät, Organisation der Lehre, Forschungstätigkeit, Praxisbezug oder Impact befragte.