Bitter! Unbelohntes Spiel: Graz verliert gegen HC Hard Steiermark - Ein ganz bitteres Ende! Die HSG Holding Graz verliert das Auswärtsmatch bei European League Teilnehmer ALPLA HC Hard 28:29. Nach einer zwischenzeitlichen drei Tore Führung muss man sich in der letzten Spielminute geschlagen geben, schrammt an der Sensation vorbei und verliert am Ende ganz bitter. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (233 Wörter) © GEPA Pictures

Die ersten vier Spielminuten gehören der HSG Holding Graz nach dem 2:0 durch Belos und Offner trifft Jozsef Albek zum 3:1 aus Sicht der HSG. Nur wenige Sekunden danach folgt die erstmalige Reaktion der Gastgeber, mit einem 5:0-Lauf brachte sich der ALPLA HC Hard mit 6:3 in Führung. Die Grazer zogen das Timeout und antworteten mit drei Toren in Folge. Das Spiel entwickelte sich wieder in einen offenen Schlagabtausch. Fünf Minuten vor Pausenpfiff erzielte Jadranko Stojanovic mit einem Doppelpack die 12:10 Führung, Graz machte weiter Druck und so erarbeitete sich das Team von Rene Kramer ein starkes 13:13 bis zur Pause.

Unbelohntes Spiel

Und diesmal machte die HSG Holding Graz genau dort weiter, wo sie die erste Hälfte aufgehört hatte. In einem heißen Fight ließ man sich vom European League Teilnehmer nicht abschütteln und brachte sich in Spielminute 40 mit 20:18 in Führung. Vier schnelle Tore durch den ALPLA HC Hard drehten das Match wieder zu Gunsten der Vorarlberger. Die HSG Holding Graz startete 17 Minuten vor Schlusspfiff erneut eine Aufholjagd und ging nach einem 5:0 Lauf mit drei Toren in Führung. Ein Team-Timeout sieben Minuten vor Schlusspfiff auf Seiten der Harder eröffnete dann eine Schlussphase, in der ALPLA HC Hard schließlich das bessere Ende hat. Domink Schmid trifft 50 Sekunden das 29:28 und im darauffolgenden Angriff gelingt den Grazer Handballern kein Treffer mehr. Ein unglaubliches Spiel der HSG blieb leider unbelohnt!