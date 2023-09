In Graz Masern-Impf­möglichkeit am morgigen Ascher­mittwoch Graz - Am morgigen Aschermittwoch hat man von 9 bis 11 Uhr in der Landesimpfstelle im Haus der Gesundheit die Möglichkeit sich impfen zu lassen. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (108 Wörter) © LPD Kärnten/Wajand

In den vergangenen Tagen sind in der Steiermark vermehrt Maserninfektionen aufgetreten. Solltest du Sorge haben, mit infizierten Menschen in Kontakt gewesen zu sein, dann nutze die Möglichkeit, sich am morgigen Aschermittwoch von 9 bis 11 Uhr in der Landesimpfstelle im Haus der Gesundheit, Friedrichgasse 9, 8010 Graz, impfen zu lassen. Ein erprobter und gut verträglicher Impfstoff steht kostenlos zur Verfügung. Vor allem Personen ohne Masernimpfschutz werden eingeladen, dieses zusätzliche Angebot anzunehmen. Bitte vergessen Sie nicht auf den Impfpass und die FFP2-Maske. Zudem führen die steirischen Kinder- und Hausärzte die Masernimpfung durch und stehen für weitere Informationen und Beratung gerne zur Verfügung.