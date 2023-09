Tragisch Beim Überqueren von Gleisen: Mann von Zug erfasst Graz-Umgebung - Heute Nachmittag kam es zu einem tragischen Unfall. Ein Mann soll beim Überqueren von Gleisen von einem Zug erfasst worden sein. Er dürfte diesen übersehen haben. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (62 Wörter) © fotolia H. S. Photography

Heute Nachmittag soll es in der Gemeinde Premstätten zu einer Tragödie gekommen sein. Ein Mann soll dort Gleise überquert haben und einen herannahenden Zug übersehen haben. “Der Mann wurde vom Zug erfasst und an der Unfallstelle erstversorgt – anschließend ins Krankenhaus gebracht”, so die Pressestelle der Polizei gegenüber 5 Minuten. Medienberichten zufolge soll der Mann im Krankenhaus verstorben sein.