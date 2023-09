Keine Gute Idee! Mit gebrochenem Schlüsselbein ins Schigebiet: Schüler musste erneut ins Krankenhaus gebracht werden Flattach - Ein Schüler, welcher sich bereits im Vorhinein beim Scifahren das Schlüsselbein gebrochen haben soll, wollte seine Klasse zum Mölltaler Gletscher begleiten. Bei der Anreise dürfte er sich erneut verletzt haben. Er klagte über schwere Schmerzen und wurde ins Krankenhaus gebracht. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (90 Wörter) © 5min.at

Am 21. Februar gegen 09.16 Uhr stieg ein 16-jähriger Jugendlicher als Mitglied einer deutschen Schülergruppe an der Bushaltestelle in Außerfragant, mit einem bereits im Vorhinein beim Schifahren gebrochenen Schlüsselbein, in den Schibus zum Mölltaler Gletscher ein. Beim Anfahren des Busses stützte sich der Schüler mit der verletzten Hand ab, wodurch sich der glatte Bruch im Schlüsselbein verschob. Im Bereich der Talstation des Mölltaler Gletschers klagte er über zunehmend starke Schmerzen und musste in weiterer Folge vom Roten Kreuz in das Krankenhaus gebracht werden.