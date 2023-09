Heute Mittag Weiterer Alpinunfall: Frau verletzte sich beim Schifahrern schwer Bad Kleinkirchheim - Heute gegen Mittag stürzte eine Frau im Schigebiet Bad Kleinkirchheim und verletzte sich schwer. Sie wurde ins Krankenhaus geflogen. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (47 Wörter) © ÖAMTC/Schornsteiner

Am 21. Februar gegen 12.40 Uhr kam eine 53-jährige polnische Staatsangehörige im Schigebiet Bad Kleinkirchheim, mit ihren Alpinschiern auf der Schartenabfahrt aus eigenem zu Sturz und erlitt dabei eine schwere Verletzung. Sie wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit dem Rettungshubschrauber C 11 in das UKH Klagenfurt geflogen.