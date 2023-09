Einsatz läuft

Feuerwehr­einsatz in der Nikolaigasse: Was ist passiert?

Villach - Gegen 20 Uhr heulten die Sirenen in Villach. Derzeit befindet sich die Feuerwehr bei einem Einsatz in der Nikolaigasse. Mehrere Polizeiautos befinden sich ebenfalls am Einsatzort.

von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (136 Wörter)