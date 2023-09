Schwerer Unfall Baggerschaufel von Stapler begrub 59-Jährigen unter sich Graz-Umgebung - Dienstagnachmittag, 21. Februar 2023, kam es im Zuge von Bauarbeiten zu einem Unfall, bei dem ein 59-Jähriger schwer verletzt wurde. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (163 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Gegen 14:45 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte zu einem Unfallort in Dobl gerufen, da im Zuge von Bauarbeiten ein Mann unter einer Baggerschaufel begraben wurde. Erste Erhebungen ergaben, dass der 59-jährige Verletzte und ein 31-Jähriger zusammen mit einem Teleskopstapler, an dem eine Baggerschaufel montiert war, einen Holzsteher in den Boden drücken wollten. Der Stapler wurde vom 31-Jährigen bedient, während der 59-Jährige den Holzsteher in Position brachte.

Baggerschaufel begrub Mann

Bei dem Vorgang löste sich aus einem unbekannten Grund die Baggerschaufel vom Stapler und begrub den 59-Jährigen unter sich. Erst nach Eintreffen der Feuerwehr konnte mit vereinten Kräften die schwere Baggerschaufel vom Verletzten gehoben werden. Anschließend wurde der schwer verletzte Mann von Notärzten erstversorgt, bevor er mittels Helikopter in das LKH Graz verbracht wurde. Ein Sachverständiger wurde von der Staatsanwaltschaft an den Unfallort entsendet, um die Sachlage zu prüfen. Einstweilen kann keine Auskunft über den gesundheitlichen Zustand des Verletzten gegeben werden.