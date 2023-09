66-Jähriger kam zu Sturz Polizei bestätigt: Mann nach Zugunfall verstorben Graz-Umgebung - Dienstagnachmittag, 21. Februar 2023, kam zu einem Zugunglück, wobei der Verunfallte 66-Jährige an seinen Verletzungen verstarb. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (117 Wörter) © Pixabay / Myriams-Fotos Artikel zum Thema Beim Überqueren von Gleisen: Mann von Zug erfasst

Gegen 15:30 Uhr wollte ein 66-Jahre alter Mann, welcher zuvor dem Faschingsumzug beiwohnte, auf dem Nachhauseweg die Bahngleise queren. Hierbei kam er allerdings zu Sturz und blieb vorerst auf den Gleisen liegen. Der Zugführer eines sich nähernden Zugs setzte bei seiner Wahrnehmung des Mannes auf den Gleisen sofort akustische Signale und leitete eine Notbremsung ein.

Mann verstorben

Der 66-Jährige wurde trotz alldem vom Zug erfasst und nach links auf den Boden geschleudert. Ein Zeuge eilte sofort zur Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Der Verletzte war zu diesem Zeitpunkt noch ansprechbar. Nach längerer Erstversorgung vor Ort, wurde der schwer Verletzte via Helikopter in das LKH Graz verbracht, wo er an seinen Verletzungen verstarb.