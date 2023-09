Fahndung mit Hundestreife Brandstiftung in Klagenfurt: Fahndung nach Tätern erfolglos Klagenfurt - Die Polizei fahndet derzeit nach unbekannte Personen wegen Brandstiftung. Die Ermittlungen laufen. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (108 Wörter) SYMBOLFOTO © Spitzi-Foto/ #423609397 /stock.adobe.com

Am gestern um 23.32 Uhr brannte bei einem Einfamilienhaus in Klagenfurt eine Thujenhecke. Der Brand konnte von der Berufsfeuerwehr rasch gelöscht werden. Es wurde lediglich eine Hecke beschädigt. Um 23.34 Uhr brannte in der nächsten Straße bei einem Einfamilienhaus eine weitere Thujenhecke. Die konnte ebenfalls von der Berufsfeuerwehr rasch gelöscht werden. Dort sind circa 4 bis 5 Meter Thujenhecke beschädigt worden.

Fahndung erfolglos

Unmittelbar nach den Bränden wurden von mehreren Polizeistreifen und einer Hundestreife eine Fahndung durchgeführt. Überprüfung von Personen und die weitere Fahndung verliefen jedoch negativ. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Weitere Ermittlungen werden durchgeführt.