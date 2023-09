Sauber! Klarer Sieg: KAC gewinnt mit 5:0 gegen die Pioneers Vorarlberg Klagenfurt - Haushoch: Die Klagenfurter haben heute ein souveränes Spiel hingelegt. Mit einem 5:0 gegen die Pioneers Vorarlberg stehen sie fix am 7. März im Viertelfinale. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (104 Wörter) © EC-KAC/Kuess

Heute Abend stand für den EC-KAC das drittletzte Spiel im Grunddurchgang der Saison 2022/23 am Programm. Dieses war gleichzeitig das letzte in der heimischen Heidi Horten-Arena ausgetragene Spiel. Zu Gast waren die Pioneers Vorarlberg, die zwar am Tabellenende liegen, die Rotjacken jedoch in zwei der bislang drei Begegnungen bezwingen konnten.

Klarer Sieg

“Allen Widrigkeiten der bisherigen Saison wie zahlreichen langfristigen Verletzungen zum Trotz stehen die Rotjacken in den Playoffs 2023. Nach dem heutigen Sieg mit 5:0 gegen die Pioneers Vorarlberg können sie nicht mehr aus den Top-Sechs verdrängt werden”, freut man sich auf Facebook. Die Rotjacken stehen nun fix am 7. März im Viertelfinale.