Mit der Faust ins Gesicht Festnahme beim Fasching: Mann schlug Security­mitarbeiterin Graz - Dienstagabend, 21. Februar 2023

Gegen 20 Uhr kam es im Bereich der Grazer Innenstadt (Färberplatz) im Zuge der Faschingsfeierlichkeiten zu einer polizeilichen Festnahme. Der 26-Jährige, wurde auf frischer Tat von den Polizisten vor Ort, dabei ertappt, dass er einer Mitarbeiterin des Securitydienstes mit der Faust in das Gesicht schlug.

Auf freiem Fuß angezeigt

Als der Mann noch an Ort und Stelle von den Polizisten zur Rede gestellt und eine Festnahme gegen ihn ausgesprochen wurde, setzte dieser sich zur Wehr. So konnte die Festnahme nur unter Anwendung von erheblicher Körperkraft vollzogen werden. Die Festnahme wurde am späteren Abend wieder aufgehoben und der Mann auf freien Fuß angezeigt.