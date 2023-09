Mitten auf die Straße gesetzt "Klima­kleber" block­ierten Faschings­umzug: Von Musiker in die Flucht geschlagen St. Veit - In St. Veit schauten die Zuschauer und Umzugsteilnehmer nicht schlecht, als plötzlich ein paar Klimaaktivisten den Umzug blockieren wollten. Samt Schild und Warnweste setzten sie sich einfach mitten auf die Straße. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (172 Wörter) © klagenfurt_elite Artikel zum Thema Klagenfurter Bürger­meister verurteilt "Kilmakleber"-Aktion aufs SchärfsteAnzeigen gegen Klima­aktivisten: Polizei verhinderte Stau im Morgenverkehr

Die Klimaaktivisten der “Letzten Generation” sorgen derzeit vermehrt in Österreich für Aufsehen, weil sie immer wieder den Frühverkehr in Wien, Graz oder anderen Großstädten aufhalten. Sie setzen, oder kleben, sich dazu mitten auf eine stark befahrende Kreuzung und blockieren diese für mehrere Stunden. Sie werden im Volksmund auch oft als “Kilmakleber” betitelt. Auch in Kärnten machten sie bereits Halt.

Ein bisschen Spaß muss sein

In St. Veit dürften sich gestern drei Narren einen Spaß gemacht haben: Verkleidet als Klimaaktivisten blockierten sie die Straße des Festumzuges. Mitten auf einem Zebrastreifen saßen sie samt Warnweste und selbstgemachtem “Klimakleber”-Schild. Ein Musiker, der den Umzug anführte, stellte sich prompt mit einer Trommel vor sie, um sie “zu vertreiben”. In einer Art spielerischem Akt verzogen sich die “Klimaaktivsten” dann auch binnen weniger Minuten und der Faschingsumzug nahm seinen Lauf. Die Aktion dürfte als nichts mit einem “echten Protest” oder der “Letzten Generation” zu tun gehabt haben. Aus dem Publikum hört man überwiegend Gelächter.