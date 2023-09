Anzeige

Auto aus Werkstatt geklaut: Dieb fuhr ohne Führerschein davon

Villach - Gestern Abend, gegen 22.20 Uhr nahm ein 25-jähriger Mann aus Villach einen in einer Autowerkstatt in Villach abgestelltes Auto unbefugt in Betrieb und fuhr damit in Richtung Feldkirchen.

